تقرير: تسويق النفط من أبرز التحديات للدول المنتجة

قال تقرير اقتصادي متخصص إن تسويق النفط سيصبح التحدي الرئيس أمام الدول المنتجة، متوقعا عودة نحو 2.5 مليون برميل يومياً إلى السوق النفطية خلال الفترة المقبلة، ما سيؤثر بشكل مباشر على مستوى أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأوضح التقرير الصادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية أن تلك الظروف المحيطة بالأسواق النفطية وعودة إمدادات النفط من دول تعرضت لعقوبات أو صراعات سترفع من درجة التنافس بين البلدان المنتجة للنفط في الأسواق المختلفة، وهو ما يصب في مصلحة المشتري.

ولفت إلى ضرورة ضبط ميزان الطلب والعرض في السوق من أجل استقرار الأسواق والأسعار والتنسيق بين البلدان المنتجة للنفط من داخل منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وخارجها لحماية الأسعار في السوق.

وذكر أن من التحديات أمام الكويت انخفاض الطلب على نفطها خلال عام 2014 حسب توقعات وكالة الطاقة الدولية التي ترى أن عام 2014 سيشهد انخفاض الطلب على نفط منظمة (أوبك).

وبين أن العديد من دول المنظمة عانت من عوامل تقنية وسياسية أسهمت بشكل أو بآخر في تناقص الإنتاج في السوق، فيما تسير المفاوضات بين إيران والغرب في أجواء قد تنتهي بعودة مليون برميل يومياً من النفط الخام الإيراني إلى السوق النفطي.

وقال إن الكويت تعتبر لاعباً مهماً في السوق النفطي، موضحاً أن نحو 80% من إنتاجها النفطي يتجه شرقاً، ولديها حصة تسويقية جيدة في الصين بالإضافة إلى تدعيم الحصص السوقية في الشرق عبر شراكات استراتيجية سواء شراء حصص في شركات عالمية مثل (اس كي) الكورية مقابل 200 ألف برميل، أو عبر شراكات في المصافي مثل مصفاة فيتنام والصين.

ولفت إلى أن قطاع النفط الكويتي يعتبر بمثابة قائد حيوي للنمو الاقتصادي، حيث تشير التوقعات إلى نمو القطاع بنسبة 4.4% في 2013 و4% في 2014، مبينا أن الكويت جاءت كعاشر أكبر منتج للنفط في العالم في عام 2012، وتحتل المرتبة السابعة عالميا من حيث أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم بمقدار 101.5 مليار برميل (بالإضافة إلى 5 مليارات برميل تقع في المنطقة المحايدة المشتركة مع السعودية).