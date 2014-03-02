دبي تستضيف مؤتمرا عربيا حول التسربات النفطية بالبحار

تنطلق غداً فعاليات مؤتمر ومعرض البحار العربية في دورته الثامنة تحت شعار "الاستعدادات الإقليمية لمنع التسربات النفطية"، ويستمر حتى 5 مارس في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويعتبر مؤتمر ومعرض البحار العربية لهذا العام أكبر حدث معني بإدارة التسرب النفطي في المنطقة بمشاركة100 شركة عارضة من 23 دولة على مدى السنوات الماضية.

ونجح المؤتمر في جذب أهم الخبراء والاختصاصين في صناعة النفط والغاز إلى دبي لتبادل الخبرات بين بعضهم البعض والتعبير عن أفكارهم والمساهمة في إيجاد الحلول، بحسب بيان صحافي نقلته "وام".

وتشمل أجندة المؤتمر هذا العام بحوثاً ومحاضرات يقدمها نخبة من الخبراء في مجال النفط والغاز والبيئة، تتطرق إلى مواضيع متعددة خلال الثلاثة أيام منها منع التسربات النفطية والخطط البديلة والتأهب لحالات الطوارئ وتبادل المعارف والخبرات والدروس المكتسبة من الحوادث البرية والبحرية السابقة.