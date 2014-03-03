أحداث أوكرانيا ترفع أسعار نفط أميركا "دولارين"

شهدت أسعار خام مزيج برنت والخام الأميركي ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى أكثر من دولارين للبرميل لأعلى مستوى لهما منذ عدة أشهر اليوم الاثنين، نتيجة زيادة التوتر في أوكرانيا بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن من حقه غزو جارته.

وروسيا هي أكبر منتج للنفط في العالم، وقال رئيس وزراء أوكرانيا إن خطوة موسكو باستخدام القوة العسكرية "إعلان حرب".

وضمن بوتين الحصول على إذن من البرلمان الروسي السبت باستخدام القوة العسكرية لحماية المواطنين الروس في أوكرانيا، وأبلغ نظيره الأميركي باراك أوباما أن من حقه الدفاع عن المصالح الروسية.

وقفزت التعاقدات الآجلة للخام الأميركي 2.60 دولار إلى 104.65 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ 23 سبتمبر. وارتفعت التعاقدات 1.77 دولار إلى 104.36 دولار.

وسجل برنت مستوى مرتفعا خلال جلسة التعامل عندما وصل إلى 111.24 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني من يناير.