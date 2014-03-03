الجزائر: لا صعوبات بتسويق الغاز إلى أوروبا وآسيا

أكد عبدالحميد زرقين مدير عام المؤسسة الجزائرية لإنتاج وتسويق النفط والغاز "سونطرك" اليوم أن مؤسسته لا تواجه صعوبات في تسويق الغاز الجزائري على مستوى الأسواق التي تتعامل معها.

ونفى تسجيل أي انخفاض في حجم الغاز الموجه للتصدير بالرغم من الأزمة التي تشهدها أوروبا, مشيرا إلى أن سونطرك بإمكانها تسويق الكميات الفائضة عن أوروبا في آسيا بأسعار تزيد بنسبة 50% متى اضطرت لتقليص صادراتها الأوروبية، بحسب "واس".

وتوقع زرقين أن تستعيد وحدة الإنتاج الثالثة لمركب الغاز بتيقنتورين جنوب البلاد التي استهدفها اعتداء مسلح في يناير من العام الماضي عملها في الأشهر القليلة المقبلة, مشيرا إلى أن المركب يعمل حاليا بوحدتين وتمكن من الوصول إلى الكميات المنتجة قبل الاعتداء.

وتحدث عن مفاوضات مع شركاء أجانب من أجل عودتهم للعمل في بلاده بعد أن غادروها جراء الاعتداء، وقال إنهم يطالبون بتسهيلات جديدة.