خبير: 114 مليون برميل استهلاك السعودية المحلي بشهرين

يبلغ الاستهلاك المحلي السعودي من النفط خلال شهري يناير وفبراير ما يقارب 114 مليون برميل، وبنسبة 19% من إجمالي إنتاج المملكة في ذات الفترة.

وكانت السعودية صدرت ما يقارب 471 مليون برميل من النفط خلال بداية 2014 ـ يناير وفبرايرـ بقيمة 191 مليار ريال، وفقا لصحيفة الرياض.

تأتي هذه الاحصائية في وقت أعلنت فيه المملكة عن مشروع عملاق متمثل في بناء مصفاة نفطية على البحر الأحمر بالاشتراك مع الصين، يمضي وفق جدول محدد، ويتوقع أن يبدأ العمل في الربع الثالث من العام الحالي.

وتعتبر مصفاة ينبع أرامكو سينوبك للتكرير "ياسرف" التي ستبلغ طاقتها 400 ألف برميل يومياً مشروعا مشتركا بين أرامكو وسينوبك الصينية، ومن المقرر أن تعالج الخام الثقيل الذي ينتجه حقل منيفة الذي تبلغ طاقته 900 ألف برميل يومياً.

وستنتج المصفاة وقوداً أنظف مثل الديزل المنخفض الكبريت. ومن بين المنتجات الرئيسة للمصفاة 263 ألف برميل يوميا من الديزل و90 ألف برميل يوميا من البنزين وحوالي 1200 طن يوميا من الكبريت.

وفي هذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي والخبير النفطي الدكتور فهد بن جمعة إن المملكة صدرت نحو 471.3 مليون برميل من النفط خلال بداية 2014 والمتمثلة بشهري يناير وفبراير بقيمة 191 مليار ريال، مبينا أن الاستهلاك المحلي للسعودي بلغ في يناير وفبراير ما يقارب 114 مليون برميل وبنسبة 19% من اجمالي انتاج المملكة في ذات الفترة.

وأضاف بن جمعة أن أسعار غرب تكساس وصلت إلى أعلى مستوياتها في شهر فبراير، حيث تجاوزت 102 دولار لتتقلص الفجوة بينها وبين سعر برنت الذي تجاوز 109 دولارات، وذلك بمقدار 7 دولارات تقريبا، بعد انخفاض مستوى المخزون في كوشنج أكلهوما.

وأشار إلى إنتاج الأوبك من النفط ارتفع بمقدار 150 ألف برميل يوميا إلى 29.87 مليون برميل يوميا في يناير من 29.72 مليون برميل يوميا في ديسمبر مع ارتفاع الإنتاج الليبي إلى 530 برميل يوميا في يناير من 250 برميل يوميا في ديسمبر.

وكانت هناك أيضا زيادة قليلة في إنتاج الامارات بمقدار 70 ألف برميل يوميا. وكان أكبر انخفاض حدث في أنغولا بمقدار 100 ألف برميل يوميا وكذلك تراجع إنتاج العراق إلى ما دون 3 ملايين برميل يوميا.

وبخصوص إنتاج المملكة النفطي، قال بن جمعة إن المملكة خفضت انتاجها بمقدار 40 ألف برميل في يناير من 9.8 ملايين برميل يوميا إلى 9.76 ملايين برميل يوميا في ديسمبر، طبقا لاستبيان "بلاتز" في فبراير الماضي.

وقال بناء على هذه المستجدات، حافظت أوبك على سقف إنتاجها عند 30 مليون برميل يوميا بإنتاجها عند 29.87 مليون برميل يوميا في يناير الماضي.