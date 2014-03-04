"المخاوف" ترفع أسعار نفط أميركا إلى 104 دولارات

بسبب "توترات أوكرانيا" وتداعيات انهيار مؤقت للأسواق في العالم، استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي الخام فوق 104.50 دولار للبرميل أوائل التعامل في آسيا اليوم الثلاثاء، فقد لاقت دعما من أزمة أوكرانيا التي أثارت المخاوف من انقطاع إمدادات الغاز الطبيعي الروسية إلى أوروبا.

وانخفض سعر العقود الآجلة للنفط الأميركي الخام الخفيف 25 سنتا إلى 104.67 دولار للبرميل بعد صعوده الجلسة السابقة 2.33 دولار إلى 104.92 دولار للبرميل، وهو أعلى سعر تسوية في 5 أشهر ونصف.

وارتفع سعر عقود خام برنت عند التسوية الاثنين 2.13 دولار إلى 111.20 دولار للبرميل، بعد أن قفز 3.32 دولار إلى 112.39 دولار أعلى مستوياته خلال التعاملات منذ 30 من ديسمبر.