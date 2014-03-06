هبوط النفط الأميركي بعد توقعات بتراجع الطلب

بفعل توقعات بانخفاض الطلب خلال موسم صيانة المصافي في الولايات المتحدة وأوروبا وانحسار المخاطر في أزمة أوكرانيا، تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي الخام دون 101 دولار للبرميل أوائل التعامل في آسيا اليوم الخميس.

وفقد سعر العقود الآجلة للنفط الأميركي الخام الخفيف 46 سنتا إلى 100.99 دولار للبرميل، بعد هبوطه عند التسوية في الجلسة السابقة 1.88 دولار إلى 101.45 دولار للبرميل.

وانخفض سعر عقود خام برنت عند التسوية الأربعاء 1.54 دولار إلى 107.76 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميريكية، الأربعاء، أن المخزونات الأميركية من النفط الخام زادت أكثر مما كان متوقعا الأسبوع الماضي مع زيادة الواردات وهبوط إنتاج المصافي.

وقالت الإدارة إن مخزونات النفط الخام زادت 1.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 من فبراير مقارنة مع تنبؤات المحللين بزيادة قدرها 1.3 مليون برميل. وزادت الواردات 75 ألف برميل يوميا، وانخفض معدل تشغيل المصافي 0.6%.