صعود أسعار النفط في آسيا بسبب أزمة أوكرانيا

ارتفعت أسعار النفط في آسيا، اليوم الجمعة، بسبب الأزمة الأوكرانية وبانتظار التقرير الشهري حول الوظائف في الولايات المتحدة، أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم أبريل 19 سنتا في المبادلات الصباحية ليبلغ 101.75 دولار، بينما ارتفع سعر برميل برنت نفط بحر الشمال 18 سنتا، ووصل إلى 108.28 دولار.

وقال محللون في مجموعة "اوفرسيز بنك" في مذكرة، إن "الجميع ينتظرون أرقام التوظيف اليوم. سيكون من المهم معرفة ما إذا كانت الإحصاءات ستتأثر بالأحوال الجوية، خصوصا ما إذا كانت نسبة البطالة ستتراجع عن عتبة الـ6.5%".

وتشير الأرقام الأسبوعية للبطالة التي نشرت الخميس إلى تحسن في فبراير، إذ تراجع معدل البطالة بشكل أكبر مما كان متوقعا في الأسبوع الذي انتهى في الأول من مارس ليصل إلى أدنى مستوى له منذ أسبوع 30 نوفمبر.

ويقول المحللون إن الأزمة في أوكرانيا ما زالت تدفع الأسعار إلى الارتفاع. ويخشى المستثمرون أن تتأثر صادرات روسيا، ثاني بلد منتج للغاز الطبيعي والأول في العالم في إنتاج النفط، بأعمال عنف أو بعقوبات اقتصادية يفرضها الغربيون.

ويمر أكثر من 70% من صادرات النفط الروسية إلى أوروبا عبر أوكرانيا. وكانت أسعار النفط سجلت ارتفاعا أمس. ففي نيويورك أقفل سعر برميل النفط الخفيف على 101.56 دولار، بزيادة قدرها 11 سنتا. وارتفع سعر برميل برنت أمس 34 سنتا ليبلغ 108.10 دولار.