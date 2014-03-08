خام برنت يتراجع دون 108 دولارات بفعل تباطؤ الطلب

تراجع سعر النفط خلال تعاملات الأمس إلى ما دون 108 دولارات للبرميل، بفعل تباطؤ موسمي للطلب على الخام، وتوقعات بنمو محدود في الوظائف الأميركية في فبراير الماضي، وهو ما طغى على المخاوف التي أثارتها أزمة أوكرانيا بشأن الإمدادات.

ويستقبل النصف الشمالي من الكرة الأرضية فصل الربيع الذي يقل فيه الطلب على النفط عادة، بسبب تحسن حالة الطقس وإجراء أعمال صيانة في المصافي. وتراجع خام القياس الأوروبي مزيج برنت 17 سنتاً إلى 107.93 دولار للبرميل في الساعة 1036 بتوقيت جرينتش، بعد أن ارتفع 34 سنتاً عند التسوية. وزاد الخام الأميركي 15 سنتاً إلى 101.71 دولار، بعد أن أغلق مرتفعا 11 سنتاً في الجلسة السابقة.

وقال مارك كينان رئيس قسم أبحاث السلع الأولية في آسيا لدى سوسيتيه جنرال، "سنظل نرى علاوة مخاطر تتعلق بالوضع في أوكرانيا".