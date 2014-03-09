دول وسط أوروبا تغازل الغاز الأميركي عوضا عن الروسي

ذكرت وزارة الخارجية التشيكية أن أربعاً من دول وسط أوروبا طلبت من الكونغرس الأميركي تيسير استيراد الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة لتقليص الاعتماد على الإمدادات الروسية.

وتسعى الدول الأربع وهي بولندا وجمهورية التشيك والمجر وسلوفاكيا لتنويع مصادر الإمدادات لتفادي استغلال روسيا سيطرتها على إمدادات الغاز والنفط لممارسة ضغوط سياسية على الجمهوريات السوفيتية السابقة.

وكانت الإمدادات توقفت لفترة قصيرة في 2009 نتيجة نزاع بين روسيا وأوكرانيا التي يمر من خلالها معظم الغاز الروسي وتخشى دول وسط أوروبا أن تتعرض للتهديد ذاته من جديد في ظل تصاعد التوترات بين روسيا والغرب بعد سيطرة روسيا على القرم.

وفي العام الماضي امدت روسيا الاتحاد الأوروبي وتركيا بكميات قياسية من الغاز بلغت 162 مليار متر مكعب وجرى ضخ 86 مليار متر مكعب من خلال أوكرانيا.

ويوم الجمعة أصدرت شركة "غازبروم" تحذيرا مغلفا من وقف شحنات الغاز لأوكرانيا بسبب تخلفها عن سداد قيمته.

وذكرت وزارة الخارجية التشيكية أمس السبت أن سفراء الدول الأربع في واشنطن طلبوا في خطاب لرئيس مجلس النواب جون بينر إزالة العراقيل البيروقراطية وإتاحة تصدير الغاز الصخري الأميركي للمنطقة.

وأبدى بينر دعمه في بيان وطلب من الرئيس الأميركي باراك أوباما توجيه وزارة الطاقة للموافقة على طلبات تصدير الغاز الطبيعي وبذل كل جهد ممكن لتقليص اعتماد الدول الصديقة في أوروبا وحول العالم على الغاز الروسي.

ولا يحتاج أوباما لموافقة الكونغرس ليقر طلبات تصدير الغاز الطبيعي.





