أسعار النفط تتراجع بعد بيانات الصادرات الصينية

نزلت أسعار النفط الخام في التعاملات اليوم الاثنين، إذ أظهرت بيانات انخفاضا مفاجئا لصادرات الصين ما عزز المخاوف من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأجج الانخفاض الحاد للصادرات بواعث القلق إزاء الطلب على النفط وجاء إثر سلسلة من المسوح في المصانع منذ بداية العام أشارت لضعف النشاط الاقتصادي.

كما نزلت معظم الأصول التي تنطوي على مخاطرة مثل الأسهم الآسيوية والمعادن الأساسية بسبب الأرقام الضعيفة.

ونزل الخام الأميركي أكثر من دولار إلى 101.56 دولار للبرميل عقب البيانات الصينية في حين هبط برنت دولارا إلى 108 دولارات للبرميل.