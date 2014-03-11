أرامكو السعودية تنتج الغاز الصخري لمشروع فوسفات

قال مصدر إن أرامكو السعودية تنوي إنتاج 200 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الصخري بحلول 2018 لإمداد مشروع فوسفات جديد ومحطة كهرباء.

وتعتزم السعودية إنتاج الغاز الصخري لتوليد الكهرباء وترشيد استهلاك النفط الخام لتصديره.

وتحرص أرامكو على زيادة إنتاج الغاز، نظرا لأنها تصدر النفط الخام بسعر 100 دولار للبرميل، بينما يبلغ سعر البيع إلى محطات الكهرباء السعودية نحو أربعة دولارات.

وقال الرئيس التنفيذي، خالد الفالح العام الماضي، إن الشركة مستعدة لتخصيص كميات من الغاز لبناء محطة كهرباء قدرتها ألف ميغاوات لتغذية مشروع لاستخراج فوسفات تبنيه شركة التعدين العربية السعودية (معادن) مدينة وعد الشمال التعدينية.

وقال "تخصص 40 مليون قدم مكعبة يوميا لمشروع الفوسفات في وعد الشمال، و160 مليون قدم مكعبة يوميا للشركة السعودية للكهرباء للاستخدام في محطة كهرباء".

وسبق أن قال وزير البترول علي النعيمي إن السعودية تقدر احتياطيات الغاز غير التقليدية بأكثر من 600 تريليون قدم مكعبة، أي أكثر من مثلي الاحتياطات التقليدية المؤكدة.

ويضع ذلك السعودية في المرتبة الخامسة في تصنيف إدارة معلومات الطاقة الأميركية لاحتياطيات الغاز الصخري على مستوى 32 دولة.