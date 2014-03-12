النفط الأميركي يهبط دون 100 دولار مع زيادة المخزون

هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أوائل التعامل في آسيا اليوم الأربعاء منخفضة دون 100 دولار للبرميل لليوم الثاني على التوالي، حيث أذكت زيادة أكبر من المتوقع في المخزونات في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم المخاوف بشأن نمو الطلب.

وتعرضت الأسعار أيضا لضغط من جراء المخاوف من بطء النمو في الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد بيانات ضعيفة في الآونة الأخيرة.

وبحلول الساعة 0034 بتوقيت جرينتش في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 0.60 دولار إلى 99.43 دولار للبرميل، بعد إغلاقها عند التسوية يوم الثلاثاء منخفضة 1.09 دولار إلى 100.03 دولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 11 من فبراير.

وتراجع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 27 سنتا إلى 108.28 دولار للبرميل، بعد صعوده 47 سنتا عند التسوية يوم أمس الثلاثاء.