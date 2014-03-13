إيران تبرم صفقة لتصدير الغاز لعمان بـ60 مليار دولار

أبرمت إيران اتفاقا لتصدير 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا إلى سلطنة عمان في صفقة تتضمن أيضا بناء خط أنابيب عبر الخليج بتكلفة قدرها نحو مليار دولار، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وتأتي الاتفاقية خلال أول زيارة يقوم بها الرئيس الإيراني حسن روحاني لمسقط منذ انتخابه العام الماضي بعد التوصل إلى مذكرة تفاهم بين البلدين في أغسطس الماضي على بيع الغاز الإيراني للسلطنة من عام 2015 في صفقة قيمتها نحو 60 مليار دولار.

من جهتها، قالت وكالة الأنباء العمانية إن 3 اتفاقيات تم توقيعها بين عمان وإيران إحداها صفقة مبدئية لبناء خط أنابيب الغاز الذي يربط إيران بعمان.

وفي السياق ذاته، نقلت الوكالة الإيرانية عن وزير النفط الإيراني، بيغن زنغنة، قوله إنه لم يتم الاتفاق على سعر الغاز الذي سيأتي من حقل شمال بارس الإيراني العملاق في الخليج، مضيفاً "اليوم وبعد 7 أشهر تم أخيرا توقيع اتفاق تصدير الغاز الإيراني إلى عمان."

ونسبت الوكالة الإيرانية إلى زنغنة قوله "إننا سندخل سوق التجزئة العماني للمرة الأولى وبخلاف العقود الأخرى لم نتفق على سعر."

وقال إن عمان سوف تستخدم بعضاً من الغاز للاستهلاك المحلي ولكن بعض الغاز قد يباع في الخارج من خلال شركة تسويق مشتركة سيتم إنشاؤها في وقت لاحق.

وقال زنغنة إن عمان ستدفع التكاليف الكاملة لخط الأنابيب والبنية التحتية المتصلة به والتي تقدر بنحو مليار دولار. وأضاف أن مسقط سيتم تعويضها عن استثمارها من خلال العائدات التي ستنتج عن بيع الغاز.