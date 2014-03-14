برنت يرتفع.. والخام الأوروبي في طريقه للخسائر

تصاعد التوتر في أوكرانيا والمخاوف من إمدادات النفط الروسي رفع أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت صوب 108 دولارات للبرميل اليوم الجمعة لكن الخام القياسي الأوروبي لا يزال في طريقه لتكبد خسائر للأسبوع الثالث على التوالي وسط قلق بشأن النمو الاقتصادي الصيني وزيادة المخزونات الأميركية.

وبدأت روسيا تدريبات عسكرية جديدة قرب الحدود مع أوكرانيا ولم تبدِ أي علامة على تراجعها عن خطط لضم منطقة شبه جزيرة القرم الأوكرانية برغم حملة أشد من المتوقع لفرض عقوبات عليها من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

ودعم الصراع أسعار الخام العالمية في الأسابيع الماضية حيث يخشى المستثمرون أن يؤدي لتعطيل الإمدادات من روسيا أكبر منتج للنفط في العالم.

وارتفع سعر عقود برنت 18 سنتا إلى 107.57 دولار للبرميل بعدما انخفض 63 سنتا عند التسوية أمس الخميس. وزاد الخام الأميركي سنتين إلى 98.22 دولار للبرميل بعدما ارتفع 21 سنتا عند التسوية الخميس.