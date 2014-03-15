اليمن يختار شركة أوكرانية لإحياء آبار النفط "الميتة"

يعتزم اليمن الشروع في إعادة تأهيل آباره النفطية الميتة في عدد من الحقول النفطية بالبلاد.

وتم في هذا الشأن، التوقيع اليوم في العاصمة صنعاء، على اتفاقية تعاون وشراكة بين شركة "إس أو إس" اليمنية للخدمات النفطية، والشركة الأوكرانية يروب بتروليم جاز، لإعادة تأهيل الآبار النفطية الميتة في عدد من الحقول النفطية باليمن.

وتتضمن الاتفاقية التي وقعها عن شركة "إس أو إس" مديرها، نبيل أحمد الغراسي، وممثل شركة يروب بتروليم جاز الأوكرانية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عوض أبو حمدان، التعاون في إعادة صيانة وتأهيل آبار النفط الميتة والمغلقة والنابضة.

وأعرب ممثل شركة يروب بتروليم جاز الأوكرانية عن أمل شركته في توفير الأجواء الملائمة لبدء العمل في الآبار النفطية النابضة والميتة، وإعادة تأهيلها من جديد، مبينا أن الشركة ستعمل من خلال الدراسة والمعلومات التي لديها على إعادة إنتاج الآبار النفطية التي نضبت.