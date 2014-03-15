%4 خسائر الخام الأميركي الأسبوعية مع تفاقم الأزمات

بلغت خسائر الخام الأميركي للأسبوع الفائت حوالي 4%، وهو أكبر هبوط أسبوعي منذ أوائل يناير بعد أن فاجأت الحكومة الأميركية الأسواق بالإعلان عن اعتزامها سحب ما يصل إلى 5 ملايين برميل من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي.

وأشارت بيانات حكومية إلى أن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة سجلت الأسبوع الماضي زيادة بلغت ثلاثة أضعاف توقعات المحللين.

وصعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الدولي مزيج برنت أكثر من دولار، الجمعة، بعدما أذكى تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا المخاوف بخصوص إمدادات النفط الروسية.

وبدأت روسيا مناورات عسكرية جديدة قرب الحدود مع أوكرانيا، ولم تبد أي علامة على تراجعها عن خطط لضم منطقة شبه جزيرة القرم الأوكرانية، على الرغم من أسوأ مواجهة مع الغرب منذ الحرب الباردة.