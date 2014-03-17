إطلاق مشروع سعودي - بلجيكي بـ500 مليون ريال بالجبيل

افتتحت اليوم في محافظة الجبيل المرحلة الأولى من مشروع محطة البتروكيماويات المشتركة بين شركة الخنيني العالمية وشركة كايتون ناتي البلجيكية، وذلك بحضور ممثلة ملك بلجيكا الأميرة استريد، والمدير التنفيذي للهيئة الملكية في الجبيل الدكتور مصلح العتيبي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخنيني العالمية أحمد الخنيني في كلمته خلال حفل الافتتاح، إن المشروع يقع على مساحة 400 ألف متر مربع بين الجبيل (1) والجبيل (2)، ويقدم خدمات التعبئة والتغليف والتخزين والتحميل والشحن والنقل والصيانة للعديد من مصانع البتروكيماويات.

وأشار إلى أن استثمارات المشروع ستضخ نحو (500) مليون ريال، وسيوفر نحو (300) وظيفة مباشرة للسعوديين، وأكثر من (1000) وظيفة غير مباشرة ، متطلعاً لرفع نسبة السعودة في الشركة والبالغة حاليا (25%) عبر توطين الوظائف المتخصصة.

وأبان الخنيني أن المشروع سيعمل على نقل المعرفة والتكنولوجيا إلى الموظفين وتدريبهم، مؤكداً أن المشروع انعكاس لما تتمتع به الاستثمارات في المملكة العربية السعودية من نظام استثماري جاذب لرؤوس الأموال ولقناعة المستثمر التامة للمتانة وللاستقرار الاقتصادي.