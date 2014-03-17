النفط دون 107 دولارات مع انحسار أزمة أوكرانيا

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط إلى ما دون 107 دولارات للبرميل مبددة المكاسب التي حققتها في بداية التعاملات بعد مرور تصويت شبه جزيرة القرم على الانضمام إلى روسيا، دون أعمال عنف كبيرة ورغم فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على21 مسؤولا من روسيا وأوكرانيا.

وقال وزير الخارجية الليتواني لينان لينكافيتشيوس الاثنين إن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اتفقوا على فرض عقوبات بينها حظر السفر وتجميد أموال21 مسؤولا من روسيا وأوكرانيا.

وبحلول الساعة 1506 بتوقيت غرينتش انخفض سعر مزيج برنت 1.45 دولار إلى 106.76 دولار للبرميل.

وتراجعت العقود الآجلة للخام الأميركي دولارا إلى 97.89 دولار للبرميل.

كان برنت قفز عشرة سنتات والخام الأميركي 24 سنتا في بداية التعاملات اليوم بفعل احتمال تعطل إمدادات إذا فرضت الولايات المتحدة وغيرها من الدول الغربية عقوبات على روسيا إحدى كبرى الدول المنتجة للنفط والغاز في العالم.