خام برنت يرتفع فوق 108 دولارات بسبب توترات أوكرانيا

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت اليوم الاثنين، لتظل فوق 108 دولارات للبرميل وسط مخاوف من تعطل إمدادات بسبب الأزمة المتفاقمة في أوكرانيا.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في غمار الأزمة المتصاعدة التي قد تشهد فرض واشنطن وأوروبا إجراءات عقابية على روسيا يوم الاثنين. ويأتي ذلك عقب إعلان الولايات المتحدة رفضها للاستفتاء الذي أجري في منطقة القرم وأظهر أغلبية مؤيدة للانفصال عن أوكرانيا.

واستفاد الخام أيضا من رفع وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لاستهلاك النفط العالمي في 2014.

وبحلول الساعة 0601 بتوقيت غرينتش ارتفع برنت سنتين إلى 108.23 دولار للبرميل من 108.21 دولار في إغلاق يوم الجمعة. وصعدت عقود الخام الأميركي 19 سنتا إلى 99.08 دولار مقارنة مع 98.89 دولار يوم الجمعة.

وقال تان تشي تات محلل الاستثمار لدى فيليب فيوتشرز السنغافورية "كل من الخامين يستمد دعما جيدا بفعل ازدياد المخاطر" بسبب التوترات المتصاعدة مع روسيا. وقالت عدة دول أخرى إنها لا تعترف بالاستفتاء.

وقالت ايه.ان.زد للأبحاث في تقرير يومي عن السلع الأولية "في ظل تعارض تصويت المنطقة بأغلبية ساحقة لصالح الانضمام إلى روسيا مع تأكيدات الغرب بعدم صحة الاستفتاء توقع مزيدا من الدعم بفعل المخاطر الجيوسياسية هذا الأسبوع".

وقال جوناثان بارات الرئيس التنفيذي لشركة باراتس بوليتين لأبحاث السلع الأولية في سيدني إن المواجهة بين الغرب وروسيا في أوكرانيا لن تنتهي سريعا.

وقال إن المواجهة ستعزز أسعار النفط لكن يتوقع التوصل إلى تسوية في مرحلة ما.

