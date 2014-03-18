8 مليارات دولار مبيعات النفط العراقي خلال فبراير

كشفت وزارة النفط العراقية أن إيرادات مبيعات النفط الخام إلى الخارج خلال فبراير الماضي بلغت ما يزيد على 8 مليارات دولار.

وقال المتحدث باسم وزارة النفط، عاصم جهاد، في بيان أمس، إن الكميات المصدرة والإيرادات المتحققة لشهر فبراير الماضي بلغت 78 مليوناً و400 ألف برميل، فيما بلغت الإيرادات المتحققة 8 مليارات و100 ألف دولار.

وأضاف أن "الكميات المصدرة من النفط الخام للشهر الماضي توزعت بين نفط البصرة (70.2 مليون برميل بإيراد 7 مليارات و159 ألف دولار)، و(نفط كركوك بواقع 8 ملايين و200 ألف برميل، بإيراد 842 مليون دولار)".

وقال إن هذه الكميات بيعت إلى 31 شركة من مختلف الجنسيات، بمعدل سعر 102.054 دولار للبرميل الواحد.