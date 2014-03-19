برنت قرب أقل سعر في 6 أشهر مع انحسار توترات أوكرانيا

استقر خام برنت قرب أقل مستوى في ستة أشهر، اليوم الأربعاء، مع انحسار المخاوف من تفاقم الأزمة في أوكرانيا وبفعل توقعات بارتفاع مخزونات النفط الأميركية.

وساهم في تهدئة المخاوف تصريح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يريد تقسيم أوكرانيا بعد إقرار خطة لضم القرم لروسيا، في حين اتجهت الأنظار لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) يوم الأربعاء.

وقال بن لو برون، محلل السوق لدى أوبشينز اكسبريس في سيدني: "يبدو أن المستثمرين يتخطون أزمة أوكرانيا، لكنهم مازالوا يتوقعون عقوبات على روسيا".

ونزل سعر برنت سنتين إلى 106.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 0554 بتوقيت غرينتش بعد أن أغلق مرتفعا 55 سنتا.

وهبط الخام الأميركي 25 سنتا إلى 99.45 دولار للبرميل، وأغلق العقد مرتفعا 1.62 دولار يوم الثلاثاء.