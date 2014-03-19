مصر توقع 3 اتفاقيات بترولية بـ717 مليون دولار

وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر 3 اتفاقيات بترولية جديدة، مع شركتي بريتش بتروليم الإنجليزية "بي بي" وسي دراجون الكندية للبحث عن الغاز الطبيعي والزيت الخام في البحر المتوسط ودلتا النيل، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 717 مليون دولار.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس شريف إسماعيل، إن إجمالي استثمارات الاتفاقيات الثلاث يبلغ نحو 717 مليون دولار كحد أدنى، وبمنح توقيع 34 مليون دولار، لحفر 7 آبار خلال فترات البحث في مساحة إجمالية تزيد عن 11 ألف كيلومتر مربع.

وأوضح أن الاتفاقيات تعكس اهتمام شركة "بريتش بتروليم"، إحدى كبريات شركات البترول العالمية، بالتوسع في استثماراتها في مصر، وإقامة مشروعات جديدة بالشراكة مع قطاع البترول المصري، كما تفتح الآفاق نحو تنمية استثمارات شركة سي دراجون الكندية وزيادة عدد مناطق امتيازها لتدعيم تواجدها في مصر خلال الفترة القادمة.

وتقع الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها مع شركة "بي بي" الانجليزية بمنطقة شمال مكس البحرية بالبحر المتوسط باستثمارات 330 مليون دولار في منطقة الالتزام وحفر بئرين ومنحة توقيع 10 ملايين دولار، وتقع الاتفاقية الثانية لشركة بي بي بمنطقة شمال تنين البحرية باستثمارات 370 مليون دولار في منطقة الالتزام وحفر بئرين ومنحة توقيع 20 مليون دولار، بينما تقع الاتفاقية الثالثة التي تم توقيعها مع شركة سي دراجون الكندية في منطقة جنوب دسوق البرية بدلتا النيل باستثمارات 17 مليون دولار لحفر 3 آبار ومنحة توقيع 4 ملايين دولار.

وأوضح الوزير أنه بتوقيع الاتفاقيات الثلاث فإن قطاع البترول يكون قد انتهى من توقيع 29 اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز الطبيعي باستثمارات حدّها الأدنى حوالي ملياري دولار، ومنح توقيع حوالي 195 مليون دولار وحفر 126 بئراً، وهو ما يعطي دفعة قوية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وزيادة معدلات الإنتاج والاحتياطي من الزيت الخام والغاز الطبيعي.