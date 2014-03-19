نفط برنت بـ106 دولارات.. أقل مستوى له بستة أسابيع

تراجع سعر العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت إلى نحو 106 دولارات للبرميل اليوم الأربعاء ليصل إلى أدنى مستوياته في ستة أسابيع مع انحسار المخاوف من تفاقم الأزمة في أوكرانيا وارتفاع مخزونات النفط الأميركية أكثر من المتوقع.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاهدة لضم القرم إلى روسيا من جديد ولكنه أعلن أنه لا ينوي ضم مناطق أوكرانية أخرى.

ونزل سعر برنت 75 سنتا إلى 106.04 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:41 بتوقيت غرينتش بعد أن وصل إلى أدنى مستوياته خلال الجلسة عند 105.81 دولار وهو أقل مستوى له منذ الخامس من فبراير.

وزاد سعر عقود النفط الخام الأميركي 45 سنتا إلى 100.15 دولار للبرميل.

وقال كريستوفر بيلو، الوسيط لدى جيفريز باتش في لندن: "بالنسبة لبرنت نحن عند مستوى مماثل لأمس. ليس لأوكرانيا والقرم تأثير يذكر".



وقال تقرير عن إمدادات النفط أصدرته إدارة معلومات الطاقة التابعة للحكومة الأميركية في الساعة 14:30 بتوقيت غرينتش إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة ارتفعت 5.85 مليون برميل الأسبوع الماضي متجاوزة توقعات المحللين.