برنت يواصل ارتفاعه ليقف فوق 106 دولارات للبرميل

واصل خام برنت ارتفاعه، ليقف فوق 106 دولارات للبرميل، بعد أن لمح مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى أن أسعار الفائدة قد ترتفع العام المقبل، ما يشير إلى تعزز أكبر اقتصاد بالعالم وأكبر بلد مستهلك للنفط.

وفي تصريحات دفعت الأسهم والسندات للانخفاض، قالت جانيت يلين، رئيسة مجلس الاحتياطي، أمس، إن من المرجح أن ينهي البنك المركزي برنامجه الضخم لشراء السندات في الخريف القادم، ويبدأ رفع أسعار الفائدة بعد حوالي 6 أشهر من ذلك.

وفي حين، ينظر إلى تقليص إجراءات التحفيز التي أفادت أسعار السلع الأولية كسبب لنضوب السيولة، يرى المتعاملون بالسوق في أحدث التوقعات مؤشراً على الثقة في الاقتصاد الأميركي.

وقال مارك كينان، مدير أبحاث السلع الأولية في آسيا لدى "سوسيتيه جنرال": "الرأي السائد الآن هو أن تقليص التيسير النقدي يرجع إلى أن الاقتصاد قوي بما يكفي للوقوف على قدميه دون مساعدة.

وأضاف "أعتقد أن المستثمرين اكتسبوا درجة من الثقة من تصريحات يلين. ورغم استمرار الهشاشة، فهناك فرصة لنمو اقتصادي حقيقي، وهو ما سيدعم السلع الأولية بما فيها النفط".

وارتفع الخام الأميركي 38 سنتا إلى 100.75 دولار. وكان العقد الذي يحل أجله، غدا الجمعة، أغلق مرتفعا 67 سنتا بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما.