انفجار بمنشأة نفط أرجنتينية يؤثر على الإنتاج

قالت شركة يو.بي.أف للطاقة المملوكة للدولة في الأرجنتين إن صهريجا للنفط انفجر في محطة معالجة تديرها الشركة ما أثر على 3% من إجمالي إنتاج الشركة ولكن دون خسائر في الأرواح.

وقالت الشركة إن مصفاة لوجان دي كويو القريبة التي تنتج 160 ألف برميل يوميا تسحب النفط من مستودعات بديلة وتعمل بشكل طبيعي.

وعرضت محطة تلفزيون محلية صورا لصهريج كبير تتصاعد منه ألسنة اللهب في محطة سيرو ديفيسادرو للمعالجة بإقليم مندوزا على بعد نحو 1400 كيلومتر جنوب غربي بيونس آيريس.

وذكرت الشركة أن الحريق والانفجار أثرا على مجمع المعالجة بالكامل.

وقالت الشركة في بيان "اندلع الحريق مساء يوم الجمعة في أحد الصهاريج "وأضافت أنه جرى إرسال ست طائرات إطفاء للسيطرة على الحريق وضمان عدم تلوث نهر قريب.

وتابعت الشركة أنه تم إخلاء المحطة وأن 14 شخصا تلقوا رعاية طبية.

