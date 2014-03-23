خبير: أوروبا ستبدل الغاز الروسي بالجزائري والأميركي

اعتبر الخبير النفطي، الدكتور مشعل السمحان، أن العقوبات الأميركية والأوروبية على روسيا لم تزل في مستواها الأول لجهة التأثير على صادرات روسيا من الغاز والنفط الى الدول الأوروبية.

وتوقع السمحان في مقابلة قناة "العربية" أن تستبدل دول أوروبا الغاز الروسي من خلال اعتمادها على استيراده من الجزائر وأميركا، مستبعداً أن يكون الاستغناء في المرحلة الحالية سهلاً وهذا ما يبرر عدم الحزم في العقوبات.

وقال إن دولا أوروبية، عدة وضعت منصات لاستقبال الغاز من الجزائر وأميركا.

وذكر أن حجم التجارة بين روسيا وأوروبا بالغاز والنفط يصل الى 160 مليار دولار، معتبرا أن أحد أوجه الخسائر ستطال الجانب الأوروبي في المرحلة الأولى، لكنها بلا شك ستكبد روسيا خسائر أكبر.

وأشار الى أن العقوبات لم تتضمن تهديدات مثل التي أطلقت تجاه إيران في السابق، فلم يهدد بوتين مثلا بإغلاق أنابيب الغاز.. وهذا ما يجعله يرى أنها لم تزل في مستواها الأول.