ليبيا: خفض إنتاج مصفاة الزاوية لن يؤثر على الإمدادات

قال مسؤولون إن مصفاة الزاوية الليبية التي تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يومياً خفضت إنتاجها إلى نحو 65% من الطاقة الإنتاجية، ولكن هذا لن يؤثر على إمدادات البنزين للسوق المحلية.

وأدى احتجاج لحراس الأمن إلى توقف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي الذي تبلغ طاقته 340 ألف برميل يومياً، والذي يغذي المصفاة، وذلك بعد شهور من الاحتجاجات وتعطل الانتاج بشكل متكرر.

وتمد مصفاة الزاوية العاصمة وغرب لييبا بالبنزين ومنتجات نفطية أخرى. وتقع المصفاة غربي طرابلس.

وقال محمد الهراري، المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، أمس السبت، إن انتاج المصفاة يبلغ حالياً نحو 80 ألف برميل يومياً بسبب أعمال صيانة.

وأضاف "جرى خفض الإنتاج بسبب الصيانة ولكن وحدة إنتاج البنزين تعمل بكامل طاقتها".

وذكر أنه لا تزال هناك مخزونات كافية في المصفاة من حقل الشرارة كما تتلقى إمدادات من مرسى البريقة في شرق البلاد.

كما شاهد مراسل "رويترز" ناقلتين راسيتين في ميناء الزاوية النفطي يوم السبت. وقال المشرف على الميناء عبدالله راشد إن احدى الناقلتين جلبت شحنة تبلغ نحو 25 ألف طن من السولار المستورد بينما جلبت الأخرى نحو 30 الف طن بنزين.