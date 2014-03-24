خام برنت دون 107 دولارات بعد بيانات صينية

نزل سعر مزيج برنت الخام في التعاملات الآجلة اليوم الاثنين بعدما صعد في آخر جلستين متأثرا ببيانات ضعيفة من المصانع الصينية قد تقلص الطلب في ثاني أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم وإن كانت الآمال بإطلاق بكين إجراءات تحفيز حدت من الخسائر.

وانكمش النشاط الصناعي في الصين للشهر الثالث على التوالي في مارس/آذار حسبما أظهر مسح مبدئي خاص ليعزز التوقعات بتدخل حكومي لتحفيز الاقتصاد. كما هبطت سلع أولية اخرى مثل النحاس إلا أن الأسهم الصينية ارتفعت بفضل آمال التحفيز.

ونزل مزيج برنت الخام تسليم مايو/أيار 27 سنتا إلى 106.65 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:56 بتوقيت غرينتش. وكان خام القياس قد نزل للأسبوع الرابع على التوالي في الأسبوع الماضي.

وقال توني نونان مدير مخاطر النفط في ميتسوبيشي كورب باليابان "لا يوجد دعم حقيقي لبرنت أعتقد أن اهتمام السوق سينصب على الإمدادات وهي متوازنة أو تفوق الطلب".

ونزل الخام الأميركي 18 سنتا إلى 99.28 دولار للبرميل منخفضا للجلسة الثانية من ثلاث جلسات.

