توتال توقف الإنتاج بحقل نفط في اليمن بسبب إضراب

قالت توتال يمن للاستكشاف والإنتاج النفطي اليوم الثلاثاء إنها أوقفت العمليات في حقل المسيلة بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن، بسبب إضراب دعت إليه نقابة العمال.

وقالت في بيان "بسبب الإضراب لم يكن أمام الشركة من خيار سوى أن توقف عمليات إنتاج النفط والغاز لضمان سلامة كل العاملين والمنشآت."

وتملك توتال 28.6% في المنطقة 10 التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 70 ألف برميل يوميا. وأبدت الشركة استعدادها لمواصلة المفاوضات مع نقابة العمال للتوصل إلى حل.

وبدأ أعضاء النقابة إضراباً عن العمل أمس الاثنين احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالب من بينها تنفيذ المرحلة الثانية من تعديل الرواتب وإعطاء الفرصة لعمال الموقع للعمل في المكتب الرئيسي بصنعاء.

وينتج القطاع الذي تديره توتال ما بين 55 و60 ألف برميل يوميا من النفط وكميات من الغاز لإمداد محطة كهرباء في وادي حضرموت.

وهذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها توتال وقف إنتاج النفط والغاز في القطاع 10 بعد خطوة مماثلة مطلع فبراير عقب إضراب سابق نفذه الموظفون.