ليبيا تغلق حقل "الفيل" والإنتاج بحدود 150 ألف برميل

قالت المؤسسة الوطنية للنفط يوم أمس الاثنين، إن ليبيا أغلقت حقل الفيل النفطي بسبب توقف خط الأنابيب الواصل إلى ميناء مليتة.

وقال متحدث باسم المؤسسة إن إنتاج البلاد من النفط سيتراجع جراء ذلك إلى 150 ألف برميل يوميا غدا الثلاثاء من 230 ألف برميل يوميا ليلة الأحد.

وأضاف أنه لا يعلم سبب توقف خط الأنابيب. وتتولى إدارة الحقل شركة ايني الإيطالية بالتعاون مع مؤسسة النفط. ويغذي الحقل ميناء مليتة في غرب ليبيا.

ويعاني كثير من منشآت النفط الليبية بسبب الاحتجاجات وهو ما تسبب في خفض الإنتاج من 1.4 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز بعد اندلاع موجة من الإضرابات والاحتجاجات.

وأغلب موانئ النفط في الشرق مغلقة إلى جانب حقل الشرارة في الجنوب الذي تبلغ طاقته 340 ألف برميل يوميا بسبب احتجاجات مختلفة من رجال قبائل مسلحين أو موظفين مدنيين أو ميليشيات كانت قد ساهمت في إسقاط معمر القذافي لكنها رفضت إلقاء السلاح.

وقال مسؤول كبير إن احتجاجا حدث لفترة وجيزة اليوم الاثنين في مصفاة الزاوية التي تبلغ طاقتها 120 ألف برميل يوميا لكن الإنتاج لم يتأثر.

وأضاف أن الإنتاج كان عند 80 بالمئة من الطاقة الاجمالية. وقال "حدث احتجاج لمدة ساعة أو ساعتين لكنه لم يؤثر على الإنتاج. والإمدادات من مصفاة الزاوية حيوية للعاصمة طرابلس وغرب ليبيا".