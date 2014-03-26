تركيا: مستعدون للمساعدة في تصدير نفط كردستان العراق

قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز اليوم "إن تركيا مستعدة للمساعدة في تصدير نفط كردستان العراق إلى الأسواق العالمية فور امتلاء صهاريج التخزين في ميناء جيهان على البحر المتوسط".

وقال يلدز في مقابلة مع تلفزيون ان.تي.في التركي "عندما تمتلئ صهاريجنا سيكون هناك فائض. بدءا بهذا الفائض نود طرح النفط في الأسواق العالمية وسنعرض ذلك على العراق".

وبدأ في ديسمبر ضخ النفط إلى تركيا عبر خط أنابيب أقامته حكومة إقليم كردستان، وتم حتى الآن تخزين حوالي 1.35 مليون برميل.



وتبلغ طاقة الخزانات الثلاثة المخصصة للنفط الكردي في جيهان حوالي 2.5 مليون برميل.



لكن صادرات النفط الكردي معلقة بسبب بطء التقدم في المحادثات بين حكومة الإقليم في أربيل والحكومة المركزية في بغداد وسط خلاف

بشأن طريقة السداد وتقاسم الإيرادات النفطية للعراق.



وتحجز بغداد الأموال عقابا للأكراد الذين يحاولون تصدير النفط من خلال خط الأنابيب الجديد مما أدى إلى تعقد الأزمة.



وفي مسعى لكسر الجمود أعلنت المنطقة شبه المستقلة الأسبوع الماضي أنها ستصدر 100 ألف برميل من النفط يوميا عن طريق خط أنابيب

تسيطر عليه بغداد اعتبارا من أول ابريل نيسان.



وقال رئيس الوزراء نيجيرفان برزاني في بيان "كبادرة حسن نية عرضت حكومة منطقة كردستان تقديم مساهمة في الصادرات عبر خطوط

أنابيب النفط العراقية لمنح المفاوضات أكبر فرص للنجاح".

وسيصدر النفط عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وتودع الإيرادات في حساب صندوق تنمية العراق بنيويورك.