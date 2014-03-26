كاميرون يحفز الاستثمار بالغاز الصخري بعد أزمة القرم

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة واعتماد تقنيات مثل استخراج الغاز الصخري ينبغي أن يعتليا صدارة الأولويات السياسية لأوروبا، واصفا أزمة القرم بأنها "صيحة تحذير" للدول المعتمدة على الغاز الروسي.

وهددت التوترات المتصاعدة بين الشرق والغرب بشأن ضم روسيا لمنطقة القرم الأوكرانية أمن الطاقة لبعض الدول الأوروبية مثل ألمانيا التي تعتمد بكثافة على إمدادات الغاز الروسية.

وأبلغ كاميرون الصحافيين على هامش قمة للأمن النووي يوم الثلاثاء "بعض الدول يكاد يعتمد اعتمادا كاملا على الغاز الروسي، لذا أعتقد أنها كانت صيحة تحذير".

كان اجتماع عقد على عجالة للدول الصناعية السبع الكبرى يوم الاثنين قد تمخض عن اتفاق على أن يعمل الوزراء معا للحد من الاعتماد على النفط والغاز الروسي.

واقترح كاميرون أن تكون احتياطيات الغاز الصخري في جنوب شرق أوروبا وفي بولندا وانجلترا أداة لتعزيز الاكتفاء الذاتي في مجال الطاقة للمنطقة بأسرها.

وقال: "أعتقد أنها فرصة جيدة.. الاكتفاء الذاتي في الطاقة واستخدام شتى مصادر الطاقة ينبغي أن يكونا في صدارة القضايا السياسية من الآن".

ويواجه استغلال الغاز الصخري احتجاجات في بريطانيا بسبب الآثار البيئية للتقنية التي تتضمن تفجير الصخور تحت الأرض باستخدام سائل عالي الضغط. وتمنع فرنسا وبلغاريا استخدام هذه التقنية.

وتشتري بريطانيا كميات ضئيلة من الغاز من موسكو، لكن روسيا تزود الاتحاد الأوروبي بنحو ثلث احتياجاته من النفط والغاز ويمر نحو 40 بالمئة من ذلك الغاز عبر الأراضي الأوكرانية.

وفي الأسبوع الماضي اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تسريع جهودهم لتعزيز أمن الطاقة عن طريق دراسة استيراد الغاز من الولايات المتحدة وتجميع قوتهم الشرائية لتدعيم موقف الاتحاد في المفاوضات مع موسكو.