نقص الإمدادات يرفع خام برنت فوق 107 دولارات

صعدت العقود الآجلة لخام القياس الدولي لمزيج برنت فوق 107 دولارات للبرميل يوم الأربعاء، مدعومة بتعطل في الإمدادات من نيجيريا وليبيا وبيانات اقتصادية إيجابية من الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وارتفع النفط الخام الأميركي متجاوزا 100 دولار للبرميل، بعد أن أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأميركية عن ثامن هبوط أسبوعي على التوالي في مخزونات الخام في مستودع تسليم عقود نايمكس في كوشينج بولاية أوكلاهوما.

وبلغ الهبوط في مستودع كوشينج 1.3 مليون برميل، وكان أكبر من تراجع أعلن عنه معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء وطغى على زيادة أكبر من المتوقع مقدارها 6.6 مليون برميل في مخزونات الخام على المستوى الوطني.

وارتفع سعر عقود برنت لتسليم مايو عند التسوية أربعة سنتات أو 0.04%، إلى 107.03 دولار للبرميل.

وصعدت عقود الخام الأميركي الخفيف عند التسوية 1.07 دولار أو 1.08%، إلى 100.26 دولار للبرميل.