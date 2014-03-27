صعود النفط بفعل الطلب الموسمي والتوترات السياسية

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام على جانبي الأطلسي، اليوم الخميس، مع صعود الخام الأميركي أكثر من دولار ليلامس أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع، إذ إن بيانات اقتصادية أميركية قوية ونهاية موسم صيانة المصافي تشير إلى قوة الطلب على الخام.

وأظهرت بيانات أن الاقتصاد الأميركي نما بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً من قبل في الربع الأخير للعام وأن عدد الأميركيين الذين تقدموا للمرة الأولى بطلبات للحصول على إعانات البطالة انخفض على غير المتوقع الأسبوع الماضي مسجلاً أدنى مستوى له في نحو أربعة أشهر.

وارتفع سعر خام برنت متجهاً صوب 108 دولارات للبرميل بدعم من المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب احتمال فرض عقوبات غربية على قطاع الطاقة الروسي.

كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتفقا يوم الأربعاء على العمل سوياً لاحتمال فرض عقوبات اقتصادية جديدة رداً على تدخل روسيا في أوكرانيا مع الحد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.

وحذر الرئيس الأميركي باراك أوباما خلال مؤتمر صحافي من أن "العزلة ستتعمق والعقوبات ستزيد" على روسيا أكبر بلد منتج للنفط في العالم إذا استمرت موسكو في نهجها الحالي.

وفي الساعة 1533 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر برنت لتسليم مايو 66 سنتاً إلى 107.69 دولار للبرميل.

وارتفع سعر الخام الأميركي لتسليم مايو 1.38 دولار إلى 101.64 دولار للبرميل بعد أن صعد 1.07 دولار في الجلسة السابقة.