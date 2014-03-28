برنت يتجه لتحقيق أول مكسب أسبوعي منذ فبراير الماضي

استقر سعر خام برنت دون 108 دولارات للبرميل يوم الجمعة، ليحتفظ بأغلب مكاسبه في الجلسة السابقة ويتجه صوب أول زيادة أسبوعية في خمسة أسابيع مدعوماً ببيانات أميركية ومخاوف من أن يؤدي التوتر بين روسيا والغرب إلى الإضرار بالإمدادات من روسيا.

ونما الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع من العام 2013، بوتيرة أسرع مما أشارت إليه تقديرات سابقة وانخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة لأدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد يتمتع بقوة دافعة كبيرة للانطلاق بعد التباطؤ في الشتاء.

وفي الساعة 5:49 بتوقيت غرينتش ارتفع سعر برنت تسليم مايو أربعة سنتات إلى 107.87 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعاً80 سنتا يوم الخميس حيث تتجه الأسعار لزيادة نسبتها واحد في المئة خلال الأسبوع.

وارتفع الخام الأميركي 28 سنتا إلى 101.56 دولار للبرميل بعدما زاد 1.02 دولار عند التسوية في الجلسة الماضية ويتجه لمكاسب أسبوعية 1.9%، هي الأكبر منذ فبراير بدعم من استمرار تراجع المخزونات في كوشينج نقطة تسليم عقود الخام القياسي الأميركي.

ولا يزال الخام يحصل على دعم من التوترات بخصوص أوكرانيا، حيث اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء على العمل معاً لاحتمال فرض عقوبات اقتصادية جديدة رداً على تدخل روسيا في أوكرانيا مع الحد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.