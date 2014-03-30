جنرال إلكتريك بدأت تنفيذ مشروع النفط والغاز بالدمام

شرعت شركة جنرال إلكتريك، اليوم الأحد، في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" بالمدينة الصناعية الثانية بالدمام الذي يعد جزءاً أساسياً من التزام الشركة باستثمار مليار دولار في المملكة العربية السعودية.

وأشار المدير التنفيذي للتموين بشركة أرامكو السعودية، نبيل المنصور، في كلمة له خلال حفل أقيم اليوم بمناسبة الإعلان عن انطلاق عمليات بناء المشروع، إلى توافق المبادرات التي تطلقها "جنرال إلكتريك" مع رؤية المملكة لعام 2020، التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد المحلي من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الشابة للعمل، متطلعاً إلى الاستفادة من الخدمات الجديدة التي ستوفرها المنشأة لقطاعي النفط والغاز في المملكة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، رامي قاسم، أن الشركة قامت على مدار العامين الماضيين بالعديد من الاستثمارات المهمة لتعزيز بنية التصنيع المحلي في المملكة.

وذكر أن تطوير منشأة "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" الصناعية يتضمن توسعة وحدة التحكم بالضغط، من أجل توفير التقنيات المتطورة للعملاء، وتقديم خدمات الدعم لهم بسرعة وكفاءة أكبر، مؤكداً أن من شأن التوسعة الجديدة أن تسهم في تحسين منشآت الصيانة الداخلية، وتعزيز قدرات وحدة التصنيع في الشركة، إضافة إلى رفع مستوى الكفاءة التشغيلية لعملائنا، وتطوير قدرات الموردين المحليين في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتسهم المنشأة الجديدة بجانب تعزيزها للقدرات التصنيعية لمنشأة التحكم بالضغط في توفير أكثر من 100 فرصة عمل جديدة للمهندسين والتقنيين السعوديين، فضلاً عن تسريع عملية استلام العملاء للعديد من المعدات الرئيسية مثل رؤوس الآبار والصمامات اللازمة لعمليات التنقيب والاستخراج في قطاع النفط والغاز.