"لوك أويل" الروسية تستثمر 4 مليارات دولار في العراق

قالت شركة (لوك أويل) الروسية إنها استثمرت أربعة مليارات دولار في حقول القرنة الغربية في العراق خلال العامين الماضيين.

وأوضح رئيس الشركة فاغيت الكبيروف في تصريح نقلته وكالة أنباء (إنترفاكس) أن الشركة تنتج حاليا 120 ألف برميل يومياً وتخطط لإنتاج 400 ألف برميل مع نهاية العام الجاري.

من جانبه وصف نائب رئيس الحكومة الروسية أركادى دفوركوفيتش مشروع الاستثمار في حقول القرنة الغربية بأنه واحد من أفضل مشاريع الاستثمار الروسية في الحقل النفطي، وذكر أن حجم استخراج النفط في القرنة الغربية سيعادل 10% من حجم إنتاج النفط في روسيا الاتحادية بوصوله إلى مليون و200 ألف برميل يومياً.

ويقدر الخبراء الروس حجم النفط الخام في حقول القرنة الغربية بحوالي 14 مليار برميل تبلغ حصة شركة (لوك أويل) منها 75% في حين تبلغ حصة شركة النفط العراقية 25% المتبقية.