برنت يتماسك فوق 107 دولارات للبرميل

اقترب سعر خام مزيج برنت من أعلى مستوى له منذ أسبوعين، متجاوزا 107 دولارات للبرميل اليوم الاثنين، في الوقت الذي عوضت فيه التوترات بين روسيا والغرب ارتفاعا في المعروض من النفط من العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك.

وبحث وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرجي لافروف سبل نزع فتيل الأزمة الأوكرانية خلال محادثات جرت أمس الأحد في باريس أوضح خلالها كيري أن واشنطن مازالت تعتبر التحركات الروسية في القرم "غير قانونية وغير شرعية".

وسجل سعر خام برنت لتسليم مايو 107.84 دولار بحلول الساعة 2:14 بتوقيت جرينتش، منخفضا 23 سنتا عن مستواه عند التسوية يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مارس.

وتراجع الخام الأميركي تسليم مايو 25 سنتا إلى 101.42 دولار للبرميل، بعد تسويته عند أعلى مستوى له منذ السابع من مارس.