"أرامكو" و"سوميتومو" تبدآن تسويق منتجات بترورابغ

ذكرت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ" عن أن شركتي "أرامكو السعودية" و"سوميتومو كيميكال آسيا" ستبدآن اعتبارا من اليوم 1 أبريل 2014، تسويق المنتجات البتروكيماوية للشركة والتي تشمل مادة البولي بروبلين، البولي إيثيلين، البولي إيثلين والإثيلين جليكول.

وكشفت الشركة في بيان لها أن كلا من شركة أرامكو السعودية ممثلة بـشركة أرامكو للتجارة وشركة سوميتومو كيميكال آسيا ستقومان بتسويق هذه المنتجات بالتساوي في السوق الدولية.

وذكر البيان أن شركة "بترورابغ" ستتولى تسويق منتجاتها البتروكيماوية في السوق السعودية.

وأشارت إلى أن شركة أرامكو للتجارة ستباشر ابتداء من هذا اليوم تسويق أول شحنة من المنتجات البتروكيماوية من شركة بترورابغ.