ملياردير أوكراني مرشح للرئاسة يدعو لمقاطعة غاز روسيا

دعا الملياردير الأوكراني بيترو بوروشنكو الأوفر حظاً بحسب استطلاعات الرأي للفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 مايو، ألمانيا الى مقاطعة الغاز الروسي ردا على ضم موسكو لشبه جزيرة القرم.

وقال بوروشنكو في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية تنشرها اليوم "أحيانا، ينبغي دفع ثمن الديموقراطية"، مضيفا في مقتطفات من المقابلة نشرت الثلاثاء أن "مقاطعة الغاز الروسي ستكون عقوبة عادلة من شأنها تركيع روسيا اقتصاديا".

وتابع الملياردير الموالي لأوروبا "هناك إمكان فرض عقوبات جديدة، لحصار اقتصادي. أرى أن مقاطعة ألمانيا للغاز الروسي ستكون أمرا عادلا لتضع روسيا حدا لاجتياح القرم".

وأعلن بوروشنكو رجل الأعمال والنائب (48 عاما) والذي قدرت مجلة فوربز ثروته بـ1.6 مليار دولار، رسميا الجمعة ترشحه للانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.

وأفاد استطلاع للرأي نشر الأسبوع الفائت أن بوروشنكو يتصدر نوايا التصويت ب24,9%، متقدما في شكل كبير على بطل الملاكمة السابق فيتالي كليتشكو (8,9%) الذي انسحب من السباق الرئاسي ورئيسة الوزراء السابقة يوليا تيموشنكو (8,2%).

وإذ أكد أن أوكرانيا "لن تقبل أبدا بضم القرم"، حذر موسكو من غزو محتمل لشرق أوكرانيا. وقال "إذا اعتدت روسيا على شرق أوكرانيا، سندافع عن أنفسنا بكل السبل العسكرية التي في حوزتنا. نحن فعلا مستعدون للدفاع عن بلادنا".

وأكد أيضا في هذه المقابلة أنه سيبيع شركة إنتاج الشوكولاته التي يملكها في حال انتخابه. وقال "إذا انتخبت، سأبيع شركة روشن. بصفتي رئيسا لأوكرانيا سأصب اهتمامي فقط على مصلحة البلاد".

ودعا بوروشنكو رئيسة الوزراء السابقة تيموشنكو الى سحب ترشحها، لكنها أكدت الثلاثاء أنها "ستقاتل حتى النهاية".