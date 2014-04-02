هبوط أسعار النفط الأميركي قبل صدور بيانات المخزونات

هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أوائل التعامل في آسيا اليوم الأربعاء، متجهة صوب 99 دولارا للبرميل قرب أدنى مستويات لها في أسبوعين ونصف، مع ترقب المستثمرين للبيانات الحكومية عن المخزونات لتقييم الطلب على الوقود في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وتراجعت الأسعار الثلاثاء متأثرة ببيانات ضعيفة عن القطاع الصناعي في الصين وأوروبا.

وفي التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس انخفض سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 0.10 دولار إلى 99.64 دولار للبرميل، بعد هبوطه 1.8 في المائة عند التسوية لثلاثاء إلى أدنى إغلاق له منذ 26 من مارس.

وتراجع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 22 سنتا إلى 105.40 دولار للبرميل بعد هبوطه نحو اثنين في المائة عند التسوية الثلاثاء إلى أدنى مستوى له منذ 11 نوفمبر.

وأظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط في الولايات المتحدة سجلت هبوطا كبيرا الأسبوع الماضي مخالفة توقعات المحللين في حين زادت مخزونات البنزين والمشتقات.

وقال المعهد في تقريره الأسبوعي إن مخزونات الخام هبطت 5.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 من مارس لتصل إلى 373.5 مليون برميل، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى زيادة قدرها 1.1 مليون برميل. وتراجعت مخزونات النفط في مركز تسليم العقود الآجلة في كاشنج بأوكلاهوما 1.5 مليون برميل.