النعيمي: أسعار النفط تتخذ مسارا "ممتازا"

قال وزير البترول والثروة المعدنية السعودي علي النعيمي إن أسعار النفط تتخذ مسارا "ممتازا".

جاء ذلك في حديث له على هامش منتدى للشركات في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية في السعودية ولم يدل النعيمي بمزيد من التعقيب بشأن الوضع في أسواق النفط أو سياسة الإنتاج السعودية.

وهبط سعر خام القياس الدولي مزيج برنت هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى له منذ بداية 2014 ليجري تداوله قرب 105 دولارات للبرميل.

والمرة السابقة التي تحدث فيها النعيمي علنا عن أسواق النفط كانت أثناء اجتماع أوبك في فيينا في ديسمبر الماضي عندما قال إن أسعار النفط -التي كانت تحوم آنذاك حول 110 دولارات للبرميل- في "المسار الملائم".

