عودة إمدادات النفط الليبي تطيح بأسعار النفط الأميركي

هبطت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي أوائل التعامل في آسيا اليوم الخميس منخفضة للجلسة الرابعة على التوالي تحت ضغط من زيادة وشيكة في إمدادات النفط القادمة من ليبيا.

وسيدرس المستثمرون البيانات الاقتصادية من الصين والولايات المتحدة والمقرر صدورها يومي الخميس والجمعة لتقييم آفاق الطلب على الوقود في أكبر بلدين في استهلاك النفط في العالم.

وانخفض سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 0.31 دولار إلى 99.31 دولار للبرميل بعد هبوطه 12 سنتا عند التسوية الأربعاء إلى 99.62 دولار للبرميل.

وتراجع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت 19 سنتا إلى 104.60 دولار للبرميل بعد هبوطه نحو دولار ليغلق على أدنى مستوى له منذ أوائل نوفمبر.





