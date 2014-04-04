النفط الأميركي مستقر مع تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا

استقرت أسعار العقود الآجلة للنفط الأميركي فوق 100 دولار للبرميل أوائل التعامل في آسيا اليوم الجمعة، إذ إن التوترات المتصاعدة بين أوكرانيا وروسيا طغت على زيادة محتملة في إمدادات النفط الليبية.

ويتطلع المستثمرون إلى بيانات التوظيف المهمة من الولايات المتحدة، والمقرر صدورها اليوم لتقييم آفاق الطلب على الوقود وصحة الاقتصاد في أكبر بلد في استهلاك النفط في العالم. وارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف 4 سنتات إلى 100.33 دولار للبرميل بعد صعوده 67 سنتاً عند التسوية الخميس إلى 100.29 دولار للبرميل.

وارتفع سعر عقود مزيج النفط الخام برنت سنتين اثنين إلى 106.17 دولار للبرميل بعد صعوده 1.36 دولار إلى 106.15 دولار عند التسوية اليوم السابق.

وكانت أسعار عقود برنت هبطت في وقت سابق هذا الأسبوع مع توقع المتعاملين زيادة في الإمدادات الليبية قريبا مع اقتراب الحكومة من التوصل لاتفاق لإنهاء حصار معارضين مسلحين لموانئ لتصدير النفط. ومن شأن إعادة تشغيل مرافئ تصدير الخام في شرق ليبيا أن يطلق حوالي 600 ألف برميل يوميا إلى الأسواق.