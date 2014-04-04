تركيب أول محطة لتوليد الطاقة الشمسية بالسعودية

أنهت كلية الهندسة في جامعة الملك فيصل تركيب أول محطة من نوعها في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية الضوئية حيث تستخدم تكنولوجيا كورية حديثة خاصة بالمناطق الصحراوية وتقنية حديثة لتنظيف الألواح الشمسية آلياً.

ووفقا لصحيفة عكاظ، أوضح عميد كلية الهندسة فيصل الدكتور علي بن محمد بن محرز القرني أن المحطة تنتج 10000 وات في ساعات النهار، وما تنتجه هذه المحطة من الطاقة يستخدم في تعليم الطلاب والأنشطة البحثية تمشياً مع الاستراتيجية الوطنية لاستخدام مصادر الطاقة المتجددة على المستوى الوطني وستسمح لجامعة الملك فيصل أن تكون رائدة في برنامج المملكة الطموح للطاقة الشمسية وبين أن المحطة تولد أكثر من 60 kW/h من الطاقة يومياً و21 MW/h من الطاقة سنوياً.

وأشار إلى أن الكلية حصلت على المحطة كهبة من شركة كوان وون الكورية للهندسة والبناء كما قامت الشركة الكورية بتأمين وتركيب جميع أجزاء المحطة وغرفة التحكم حيث يكلف بناء مثل هذه المحطة 500 ألف ريال.

ولفت إلى أن محطات الطاقة الشمسية تعمل من 25 إلى 35 سنة وخلال هذه الفترة تقوم المحطة بتوفير خفض ثاني أكسيد الكربون بمعدل زرع 3500 شجرة في الحرم الجامعي وسيمنع انبعاث 580 طنا من ثاني أكسيد الكربون و2567 كغم من غاز ثاني أكسيد الكبريت و826 كغم من أكسيد النيتروجين.

يذكر أن تركيب هذه المحطة يأتي تحقيقاً للتعاون المثمر بين جامعة الملك فيصل ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بهدف تقييم مصادر الطاقة المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الأحساء وستقوم بإجراء قياساتٍ متعددةٍ منها قياس الإشعاع الشمسي الكلي المباشر والمنتشر وقياس الظروف الجوية والغبار وستؤدي إلى فهم الأنظمة التصميمية اللازمة كأنظمة التكييف والتبريد وأنظمة الخلايا الشمسية وغيرها وهناك تخصصات مختلفة يمكن أن تستفيد من هذه المحطة كالهندسة والعلوم.