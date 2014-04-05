أوكرانيا تهدد بالتحكيم الدولي لخفض سعر الغاز الروسي

قال وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان اليوم السبت، إن كييف لا زالت تتفاوض مع موسكو بشأن خفض سعر واردات الغاز مضيفا أن بلاده ستلجأ للتحكيم إذا فشلت المحادثات لخفض قيمة الغاز الروسي.

وكانت موسكو رفعت أسعار بيع الغاز لكييف مرتين في الأسبوع الماضي وبلغ السعر نحو مثليه في غضون ثلاثة أيام فيما أرجعته كييف إلى توجهات سياسية.

كما أكد الوزير أن كييف لن تسحب الغاز الطبيعي من خطوط الأنابيب التي تنقله لمستهلكين في أوروبا إذا أوقفت روسيا إمدادات الغاز إليها.

واتهمت روسيا أوكرانيا بسرقة الغاز من خطوط الأنابيب التي تعبر أراضيها خلال خلافات سابقة على التسعير وهو اتهام نفته كييف في حينه.

