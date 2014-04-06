أرامكو تستعد لمشروع الغاز الطبيعي بـ18.4 مليار ريال

تتأهب شركة أرامكو السعودية لتدشين مشروع واسط لمعالجة الغاز الطبيعي شمال مدينة الجبيل الصناعية على الساحل الشرقي للمملكة يونيو القادم، بتكلفة تصل إلى 18.4 مليار ريال.

ونجحت أرامكو في تنفيذ أعمال المشروع وفق الجدول الزمني المخصص له، وتخطي بعض العقبات التي كانت تعتري سير عمل المشروع، ومن أهمها مشكلة كثافة الكبريت التي كانت تهدد بعرقلة نقل الغاز من مرافق الإنتاج في حقلي العربية والحصباة إلى معمل المعالجة في مشروع واسط للغاز.

وأشارت معلومات من شركة أرامكو إلى أن إنتاج مشروع واسط للغاز يشكل زيادة أخرى قدرها 21% لإنتاج الغاز في المملكة، لتكون نسبة ما سيضيفه حقل كران ومشروع واسط حوالي 40% لإنتاج المملكة من الغاز والذي يبلغ حاليا 10.7 مليار قدم مكعبة قياسية يوميا.

وذكر تقرير لأرامكو السعودية نشرته صحيفة الرياض أن الشركة حققت تقدما كبيرا في تشييد معمل الغاز في واسط، حيث استكملت معظم مرافق المشروع وسيكون عند اكتماله خلال الشهرين القادمين من أكبر معامل الغاز في أرامكو، مشيرة إلى أنها حطمت العديد من الأرقام القياسية في عمليات الحفر في حقلي العربية والحصباة.

ويحتوي حقل الحصباة على سبع منصات أحادية البئر، وسوف يزود معمل الغاز في واسط بما يصل إلى 1.3 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب في اليوم، فيما يحتوي حقل العربية على ست آبار وسيزود المعمل بما يصل إلى 1.2 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم، ما يمكن المعمل من معالجة 2.5 مليار قدم مكعبة قياسية من الغاز غير المصاحب.

وسيسهم مشروع الغاز والمشاريع الأخرى في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة في المملكة وتنمية الاقتصاد السعودي في قطاع إنتاج الكهرباء والماء والمجالات الصناعية، ما سيعزز من أداء الصناعات السعودية ويعظم من دورها في التنمية.