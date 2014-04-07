مباحثات سعودية سويسرية في قطاع النفط والطاقة

بحث وزير البترول والثروة المعدنية علي بن إبراهيم النعيمي اليوم الاثنين في الرياض مع عضو المجلس الفيدرالي السويسري وزيرة البيئة والنقل والطاقة والاتصالات دوريس لوتهارد والوفد المرافق لها، والتي تزور المملكة حالياً، أوضاع السوق البترولية الدولية وأهمية استمرار استقرارها، والدور الرئيس للمملكة، إضافة إلى التعاون الثنائي بين المملكة وسويسرا في مجالات البترول والطاقة وسبل تعزيزها، بما في ذلك تشجيع الاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وحضر الاجتماع مستشار وزير البترول والثروة المعدنية الدكتور إبراهيم المهنا، ومدير عام المكتب الخاص للوزير علي الطويرقي، ومحافظ المملكة لدى منظمة أوبك الدكتور محمد الماضي، وسفير سويسرا لدى المملكة والوفد المرافق للوزيرة.