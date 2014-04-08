الكويت تمد مصر بالطاقة باتفاق تجاري "غير سياسي"

أعلنت الكويت الثلاثاء أنها ستمد مصر بـ85 ألف برميل من النفط يوميا، وبـ1.5 مليون طن من الفيول خلال السنوات الثلاث المقبلة، وذلك بموجب اتفاق تجاري تم الاتفاق عليه.

وقال مسؤول التسويق في مؤسسة البترول الكويتية ناصر المضف إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه الاثنين ينص على أن يحدد سعر هذه الإمدادات بحسب سعر السوق، ويبدأ التسليم اعتبارا من نهاية 2016.

وقال المضف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الكويتية إن "الاتفاق تجاري وليس سياسيا".

وبموجب الاتفاق، سترفع الكويت صادرتها إلى مصر من 65 ألف برميل في اليوم إلى 85 ألف برميل، ومن 860 ألف طن من الفيول إلى 1,5 مليون طن.

كما يناقش الطرفان اتفاقين آخرين لتصدير الغاز المنزلي والفيول.

وقال المضف إن الكويت والقاهرة تناقشان أيضا عددا من الفرص الاستثمارية في مجال النفط.

وكانت الكويت أعلنت عن منح مصر حزمة مساعدات بأربعة مليارات دولار في أعقاب عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو.

وتتضمن الحزمة وديعة بملياري دولار وهبة قدرها مليار دولار، إضافة إلى منتجات نفطية بمليار دولار.